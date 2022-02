Litigano prima di un rapporto sessuale, lui la sbatte fuori di casa

Doveva essere un incontro hot, si è trasformato in tutt?altro. Un uomo e una donna si stavano accordando per un rapporto intimo quando hanno litigato e lui è andato fuori di testa.

Il fatto

Era la sera di domenica 27 febbraio. Lui, un 43enne nigeriano, è andato a casa di lei, una 40enne della Repubblica Dominicana che vive in via Maroncelli a Padova. Lei lo ha accolto, fatto accomodare. L?aria era carica di elettricità, lui voleva divertirsi. Ma prima gli affari. La 40enne voleva accordarsi prima di procedere con la consumazione del rapporto sessuale e l?uomo ha cominciato ad agitarsi. È diventato aggressivo, ha cominciato a urlarle contro fino a spintonarla fuori di casa e barricarsi dentro. La donna ha battuto i pugni sulla porta, gli ha intimato di aprirle ma niente da fare. Così non le è rimasto che chiamare la polizia.

L?intervento

Gli agenti si sono fatti spiegare dalla 40enne cosa fosse successo. Hanno bussato ma nemmeno a loro il 43enne ha voluto aprire. I poliziotti a quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco: volente o nolente da lì doveva uscire. I pompieri hanno aperto la porta e gli agenti sono entrati alla svelta. Si sono trovati davanti l?uomo schiumante di rabbia, con una bottiglia di vetro in mano, pronto a colpire. E ci ha provato. Invece di mostrare i documenti ha tirato calci e pugni all?impazzata, sembrava una furia. I poliziotti non si sono fatti scoraggiare e sono riusciti a bloccarlo. Ma non è finita qui. Una volta in questura, il 43enne ha iniziato a tossire e sembrava avesse qualcosa in gola. E alla fine, per non soffocare ha dovuto sputare fuori tutto, letteralmente: aveva cercato di nascondere in bocca tre involucri di cocaina che quasi lo hanno strozzato. Nel suo appartamento c?erano duemila euro in contanti nascosti in un libro. La serata che avrebbe dovuto concludersi nell?apice del piacere, è terminata con l?arresto del 43enne per resistenza a pubblico ufficiale, indagato anche per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.