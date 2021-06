Propone sesso a pagamento ma viene rifiutato, allora ruba il libretto dell'auto

Si offre per un rapporto sessuale e al rifiuto ruba dei documenti dall’interno dell’auto. Un 38enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Il fatto

Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 giugno un 53enne residente in provincia di Venezia si trovava in via della Navigazione Interna quando un 38enne marocchino gli si è avvicinato. Alla proposta di un rapporto sessuale a pagamento il veneziano ha rifiutato ed è scoppiata una lite tra i due. In velocità, il 38enne ha aperto il vano porta-oggetti dell’auto e ha preso dei documenti. La vittima ha chiamato la polizia e gli agenti hanno rintracciato il ladro in via Undicesima strada: l’uomo ha cercato di disfarsi della refurtiva ma i poliziotti lo hanno preso in tempo. Il 53enne ha riconosciuto il ladro che ha dato un nome falso agli agenti e li ha minacciati.