Da sette giorni senza riscaldamento, diciannove appartamenti al gelo

Diciannove nuclei famigliari, composti per lo più da single ma anche coppie con o senza figli, sono rimasti tutti al freddo, dallo scorso martedì 7 febbraio, quando gli è stato tagliato il gas. Una situazione che ha provocato e sta ancora provocando grossi disagi agli inquilini. Siamo in via Portello, proprio di fronte la porta, e gli appartamenti sono evidentemente stati pensati, a suo tempo, per studenti. Sono per lo più monolocali, molto piccoli. «Fa meno freddo fuori che in casa», ci dice un'inquilina.

Amministratore

Quando riscaldamento è cominciato a mancare, dalla mattina del 7 febbraio, i vari condomini hanno chiesto spiegazioni ai rispettivi padroni di casa: «Ci hanno spiegato, alcuni dei proprietari degli appartamenti, che c'è stato un passaggio da un amministratore di condominio ad un altro perché non c'era più fiducia nel precedente che evidentemente aveva smesso di pagare la bolletta pur ricevendo i soldi delle spese condominiali», spiegano alcune donne che ci abitano. «A quel punto, probabilmente per mancanza di fiducia nei confronti dell'amministratore con il quale avevano deciso di interrompere il rapporto lavorativo, nessuno dei padroni degli appartamenti in affitto ha più versato soldi nel conto del condominio e noi siamo finiti al freddo. E non sappiamo ancora quando questa situazione finirà».

Spese condominiali

Ma voi avete continuato a pagare la quota delle spese oltre l'affitto? «Certamente, ogni mese. E sono pure aumentate e potrebbero aumentare ancora, ci hanno già anticipato. Perché può essere che il nuovo studio che se ne occupa abbia maggiori spese. Ma questo non lo sappiamo ancora. L'unica cosa che sappiamo che a pagarare qui tutti pagano nei tempi prestabiliti, però ci viene a mancare il gas e questo non ci permette di fare una doccia calda e cucinare, oltre che ovviamente restare al freddo. E non è giusto».