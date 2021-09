Sexy ricatto ai danni di un 23enne: «Dammi i soldi o pubblico le tue foto hot su internet»

Conosciuti su un sito d'incontri, il ricattatore ha minacciato di divulgare foto osé se la vittima non avesse dato dei soldi a una terza persona. I carabinieri hanno individuato e denunciato il ragazzo accusato di estorsione

Dammi i soldi o pubblico le tue foto hot su internet. È la minaccia che si è visto rivolgere un 23enne dopo aver conosciuto una persona su un sito di incontri.

Il sexy ricatto

I carabinieri hanno chiuso le indagini e denunciato per estorsione un 23enne della Costa d’Avorio, residente a Misano Adriatico (Rimini), noto alle forze dell’ordine. La denuncia è stata presentata da un 23enne originario della Macedonia e residente a Rubano. Qualche tempo prima il ragazzo si era iscritto a Lovo, un sito di incontri. Ha conosciuto una persona, hanno cominciato a sentirsi, la confidenza è aumentata. Al punto da inviare delle foto osè. E proprio quegli scatti ammiccanti sono stati la base dell’estorsione. La persona con cui chattava il 23enne ha minacciato di divulgare le foto se il giovane non avesse caricato sulla postepay di un amico, il 23enne riminese appunto, cento euro. La vittima ha eseguito gli ordini e poi si è presentata al comando dei carabinieri per denunciare l’accaduto.