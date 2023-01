Sfratto in via Barzizza, bimbo di 10 anni sviene. Portato al pronto soccorso

«Quindici uomini della celere per lo sfratto di una famiglia di 3 persone, con il bimbo di 10 anni che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per un malore avuto alla vista della polizia, intervenuta alle 7.40 di mattina, prima che potesse essere accompagnato a scuola». La denuncia arriva dagli attivisti del Catai, che da questa mattina (24 gennaio) all'alba sono in via Barzizza, in zona Madonna Pellegrina per sostenere la famiglia. «Questa la situazione attuale in via Barzizza, per un singolo caso di morosità incolpevole. Per una famiglia che deve essere smembrata e sbattuta fuori casa - aggiungono, denunciando l'episodio - .Come rete antisfratto composta da Unione Inquilini e sportelli sociali di via Bajardi e spazio Catai siamo presenti per difendere il diritto all'abitare. Il Comune e le istituzioni di questa città dove sono? Cosa fanno?». Le parti, quando sono passate da poco le 10 del mattino, sono in fase di trattativa per trovare una soluzione.

Notizia in aggiornamento