Sfruttano minorenni per spacciare: arresti e denunce

Preoccupa, non da oggi in realtà, l'impiego di giovanissimi non accompagnati nello spaccio di stupefacenti. Giovanissimi senza documenti. Un fenomeno drammaticamente sempre più diffuso che fa leva sulla disperazione e sulla disponibilità di tanti minorenni giunti soli in cerca di fortuna e che invece finiscono nella rete della cosiddetta mircocriminalità. Per questo gli investigatori della Squadra Mobile di Padova si sono concentrati negli ultimi giorni ad individuare gli adulti responsabili di questa terribile forma di sfruttamento minorile. Sono stati effettuati tre arresti, oltre a tre denunce con tanto di sequestri di hashish e cocaina.

Fra gli adulti arrestati, per aver indotto un ragazzino appena 16enne, un 36enne tunisino, irregolare e pregiudicato per spaccio e detenzione stupefacenti. Agiva nel tratto di argine tra Via Pontevigodarzere ed il territorio del comune di Cadoneghe (PD), usando come manovalanza il minorenne. È lì che gli agenti hanno individuato il 16enne intento a cedere stupefacenti a degli acquirenti. Prima di intervenire gli agenti hanno preferito seguire gli spostamenti del ragazzino, certi che prima o poi lo stesso avrebbe raggiunto un adulto per rifornirsi delle dosi da cedere e soprattutto per riconsegnare il denaro. Così è stato. Lo hanno visto ad un certo punto incontrarsi col 36enne, seduto non molto distante sopra un terrapieno, ed effettuare con lui un veloce scambio; subito dopo veniva osservato percorrere un breve tratto di strada e raggiungere l’ennesimo cliente, un 50enne padovano, a cui consegnava un involucro in cambio di alcune banconote. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, bloccando sia il minore che l’acquirente. Nel mentre il 36enne, che aveva rifornito di droga il minore, ha provato a darsi alla fuga, ma è stato anche lui raggiunto dopo una breve corsa di appena un centinaio di metri.

Il minore aveva ceduto una dose di cocaina in cambio di 40 Euro. Il 36enne è stato invece trovato in possesso di altre 16 dosi di cocaina identiche per dimensione e confezionamento a quella ceduta dal minore, nonché della somma di 475 euro. Arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura ed all’esito dell’udienza condannato a 10 mesi di reclusione. Ottenuto il nulla osta da parte della Procura il Prefetto ed il Questore ne hanno disposto ed eseguito l’espulsione mediante l’accompagnamento ed il trattenimento al Centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo. Il minore è stato invece denunciato in stato di libertà e su indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia affidato ai servizi sociali di Padova per il collocamento in comunità.

Un altro ragazzino di appena 17 anni, questa volta incensurato, è stato invece notato dai polizotti all’interno del parco Milcovick, in Via J. Da Montagnana, nel mentre cedeva una dose ad un 32enne della provincia giunto sul posto alla guida della sua autovettura. Ricevute le banconote, il minore ha provveduto a consegnarle subito ad un suo connazionale rimasto in attesa a poche decine di metri. I poliziotti sono riusciti a bloccare il minore e l’acquirente, che stava già allontanandosi velocemente dal posto ed aveva già aperto e consumato in parte la dose di cocaina; il terzo soggetto è riuscito nel frattempo a fuggire ed a far perdere le proprie tracce. Il minore è stato denunciato ed anche lui affidato ai servizi sociali. Per il 32enne assuntore è scattata la procedura di ritiro immediato della patente.