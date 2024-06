Sette clandestini scovati nell'hotel abbandonato: il blitz in mattinata

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ringraziano le forze dell’ordine (i carabinieri di Abano Terme e la polizia locale) per l’operazione di controllo attuata nella mattinata di oggi, martedì 4 giugno, nel dismesso hotel Bertha, dove sono stati individuate sette persone prive di regolare permesso di soggiorno.

Hotel Bertha

L’operazione si inserisce nell’ambito dei continui controlli al fine di prevenire la commissione di reati. In questo caso in particolare l’amministrazione facendo seguito alle lamentele giunte dai cittadini ha concertato con le forze dell’ordine il blitz mattutino. «È importante - afferma il sindaco - segnalare alle forze dell’ordine, polizia locale o carabinieri, oppure a noi come amministrazione, chi nota persone sospette all’interno degli hotel dimessi affinché si possa agire con efficacia. Le segnalazioni sui social network o alla stampa al contrario, anticipando le azioni di contrasto, rischiano di renderle inefficaci». Un’analoga operazione di controllo all’interno dell’hotel Bertha era già stata fatta a dicembre scorso, anche il quel caso trovando all’interno diversi soggetti che bivaccavano. «La proprietà dell’albergo - prosegue il sindaco - mi ha già confermato che sporgerà querela per accesso abusivo in struttura privata, condizione necessaria per poter procedere contro le persone che sono state trovate all’interno della struttura». L’amministrazione comunale si sta da tempo adoperando con le proprietà degli hotel dismessi affinché si assumano l’onere di murare gli ingressi e le finestre, unico vero deterrente agli ingressi abusivi.