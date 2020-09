Accampamento di camper e roulotte in via Longhin: i carabinieri sgomberano l'area

É scattato venerdì mattina lo sgombero in via Longhin di due camper appartenenti a una famiglia di Rom che da una quindicina di giorni stazionava in zona. In totale tra adulti e bambini erano circa una ventina di persone che affollavano anche gli esercizi pubblici della zona provocando disagi ai titolari dei negozi e a chi ha l’ufficio in zona.

Segnalazioni

Diverse sono state le segnalazioni arrivate al comando dei carabinieri di via Rismondo. I militari della stazione di Padova Principale del maresciallo Giovanni Soldano venerdì mattina si sono presentati con i carro attrezzi per sgomberare la vita. Le operazioni si sono svolte con la massima tranquillità e non è stato necessario l’uso della forza dato che gli stessi nomadi hanno preferito raccogliere tavolini e panni stesi e allontanarsi spontaneamente.