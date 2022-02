Si azzuffano in una enoteca, arrestati per rissa

La scorsa notte, in un locale di Mortise, tre uomini, rispettivamente di 38 anni, 54 anni e 21anni, tutti di Padova, sono stati arrestati dai carabinieri per rissa e lesioni personali aggravate.

Rissa

I tre, mentre si trovavano in un locale di via Madonna della Salute, per banali motivi, hanno scatenato una rissa. Uno in particolare si è pure procurato lesioni. Il 38enne ha infatti riportato la frattura della caviglia sinistra, per cui è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’ospedale di via Giustiniani. Gli altri 2 hanno riportato lesioni al volto e abrasioni multiple, rispettivamente giudicati guaribili in giorni 5 e 7. Successivamente gli arrestati sono stati rimessi in libertà.