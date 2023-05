Si ribalta con l'auto e finisce nel cortile di una casa, salvo per miracolo

Alle 12:30 di oggi, sabato 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza 29 aprile a San Giorgio in Bosco per un’auto finita nel cortile di un’abitazione a ridosso del muro. Dopo la perdita del controllo del mezzo, il conducente è rimasto ferito. Fortunatamente in quel momento nessuno sostava nel cortile. I pompieri arrivati da Cittadella e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Successivamente si è provveduto con l’autogrù al recupero della vettura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 15