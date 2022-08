Si rompe la caviglia sul sentiero che porta alla cascata sui Colli: salvata dal soccorso alpino

Si è concluso attorno alle ore 20 di ieri, mercoledì 17 agosto, un intervento del Soccorso alpino di Padova, allertato verso le ore 18.15 per una escursionista infortunata sul sentiero alto che porta alla cascata di Schivanoia a Teolo.

I fatti

A renderlo noto è proprio il soccorso alpino, che come ogni estate sta avendo il suo bel daffare per mettere in salvo gli escursionisti che si mettono nei guai: in questo caso la 58enne di Milano era scivolata nel tratto più ripido del sentiero, reso sdrucciolevole per la siccità. Con una frattura della caviglia, la donna è stata imbarellata e portata a spalla a monte fino alla strada, dove la attendeva l'ambulanza, che l'ha trasportata al vicino ospedale per le cure del caso.