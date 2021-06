Si schianta con la moto e finisce in un dirupo: si salva dopo un volo di dieci metri

L'uomo, A.T. 31 anni di Padova, ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata finendo addosso al guard rail e cadendo al di là per una decina di metri

Attorno alle 16.30 di mercoledì 2 giugno la centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un motociclista caduto in una scarpata della Strada Cadorna, in località Val della Giara a Pove del Grappa. L'uomo, A.T. 31 anni di Padova, ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata finendo addosso al guard rail e cadendo al di là per una decina di metri.

Volo

L'allarme è stato lanciato da un passante. Dall'elicottero di Treviso emergenza, nel punto dell'impatto sono stati sbarcati con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso, che sono scesi lungo la scarpata e hanno raggiunto l'uomo, sul posto una squadra di soccorritori e medico e infermiere del Suem di Crespano.

Miracolato

Dopo la prima assistenza a seguito del probabile politrauma riportato, l'infortunato è stato caricato sulla barella, sollevata con un paranco fino alla strada. Una volta a bordo dell'ambulanza, il motociclista è stato portato poco distante nel prato dove era atterrato l'elicottero, decollato poi in direzione dell'ospedale di Bassano del Grappa. Il 31enne è stato ricoverato in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.