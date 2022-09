Si scontra con un trattore, perde la vita un motociclista a Piazzola sul Brenta

Ancora un incidente mortale lungo la Contarina a Piazzola sul Brenta. A perdere la vita stavolta è stato un uomo di 38 anni residente a San Pietro in Gu, Mariano Industria, che nel pomeriggio si è scontrato con un trattore all’altezza dell’incrocio tra via Marconi e via Vaccarino-Tremignon. L'uomo, oggi 3 settembre, stava percorrendo la strada in sella alla sua Yamaha 600 quando avrebbe tentato di superare il trattore. L'autista del mezzo agricolo però proprio in quel momento avrebbe iniziato una manovra per svoltare a sinsitra, scontrandosi con il motociclista in un luogo (zona via Pieretto) dove nel tempo sono già avvenuti diversi incidenti. Immediato l'arrivo dei soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato niente da fareSul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta e Radiomobile di Cittadella.