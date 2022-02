Si scontrano tre auto, feriti due bambini

Si sono scontrate tre autovetture, ma ancora non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto quando erano circa le 17 di sabato. Lo sontro è avvenuto lungo la Strada dei Pescatori a Piove di Sacco: quattro feriti tra cui due bambini.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona, rimasta incastrata all’interno di un’auto. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti con tre ambulanze in pronto soccorso. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in fase di conclusione.