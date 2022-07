Siccità, i fiumi in secca attorno alla città

Aspettando che finalmente arrivi la pioggia, consci che non sarà risolutiva, i corsi d'acqua attorno e dentro la città mostrano tutte le difficoltà del momento. Da Selvazzano passando per Tencarola fino ad arrivare al Bassanello la situazione è la medesima, manca l'acqua. Un problemo diffuso in tutto il Veneto, tanto che il Presidente Luca Zaia è stato nominato commissario per l'emergenza idrica: «L'emergenza idrica è per noi una brutta novità, purtroppo son più di 5 mesi che non piove in maniera importante. Manca una ricarica per le attività, per gli acquedotti. È un anno particolare per il Veneto, il 21 aprile 2022 abbiamo presentato la richiesta di Stato di Crisi al Governo, non vedendo risposte, abbiamo dichiarato autonomamente il 3 maggio autonomamente lo stato. Per questo oggi paghiamo lo scotto delle sofferenze di aprile, il 4 luglio finalmente il Governo ha riconosciuto lo Stato e ha stanziato 4,8milioni di euro. Con quel provvedimento sono diventato commissario, c'è un'unità di crisi e i governatori delle Regioni diventano commissari, abbiamo avviato le prime attività per fronteggiare la grave situazione».