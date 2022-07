Sicurezza, il Cosp: «Più controlli mirati»

Il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno preso parte il Questore, il Vice Comandante provinciale dei Carabinieri e il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Alla presenza del Sindaco di Padova, accompagnato dall’Assessore alla Sicurezza e dal Vice Comandante della Polizia locale, è stato fatto il punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in città. Il Prefetto ha quindi disposto un’intensificazione dell’attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine con mirati dispositivi, anche con l’ausilio della Polizia locale, in particolare nel quartiere Arcella e nella zona di piazzetta Gasparotto.

Di seguito, alla presenza del Sindaco di Noventa Padovana, accompagnato dal Comandante della Polizia locale, è stato fatto affrontato l’argomento dell’ordine e della sicurezza pubblica in quel comune, anche alla luce del recente episodio di cronaca verificatosi in via Oltrebrenta. Al riguardo il Prefetto ha chiesto ai vertici delle Forze dell’Ordine di intensificare le attività di prevenzione e contrasto, pianificando in sede di tavolo tecnico da tenersi in Questura mirati servizi da effettuare nel territorio comunale, anche con la partecipazione della Polizia locale.