Sicurezza: ecco i nuovi gilet anti taglio e anti perforazione in dotazione agli agenti della Polizia Locale

Sono state aggiornate le dotazioni per gli agenti del Reparto Polizia Giudiziaria ai quali sono stati forniti nuovi gilet anti-taglio e anti-perforazione.

Una decisione che segue una attenta valutazione dei rischi, da parte dell'amministrazione comunale, a cui giornalmente gli operatori di polizia locale della Squadra Sicurezza Urbana e della Squadra investigativa sono soggetti, nell'ambito delle operazioni pianificate di sgomberi, perquisizioni delegate, TSO e ASO. Sono stati quindi forniti una trentina di giubbetti che garantiscono una migliore sicurezza passiva dell'operatore e la sua incolumità a fronte di possibili aggressioni o resistenze operate da parte di persone pericolose. Queste particolari protezioni sono state studiate per offrire protezione dai rischi di lesioni causate da colpi di sfollagente, bastoni, spranghe, calci , pugni, oggetti catapultati, armi da taglio o da punta che possono essere usati contro gli operatori di polizia.

«E' un dovere dell'Amministrazione Comunale - spiega l'assessore alla Polizia Locale Diego Bonavina - garantire la miglior sicurezza passiva agli operatori impegnati in prima linea nel contrasto del degrado urbano, in ambienti delicati e nei confronti di persone che non si fanno scrupoli di reazioni illecite. Abbiamo investito nell'allargamento del gruppo cinofilo antidroga fino a rendere operative tre unità a cui si aggiungerà a breve la quarta: già si vedono i primi effetti positivi. Stiamo inoltre concludendo l'ter amministrativo per poter avviare procedura di acquisizione delle bodycam; infatti, l'investimento migliore su cui riteniamo di operare è quello attuato nei confronti del nostro personale di vigilanza, chiamato sovente ad agire in situazioni di forte degrado e pericolosità sociale, formandolo costantemente e dotandolo delle attrezzature più idonee e tecnologicamente avanzate. Agli agenti, il nostro costante ringraziamento per quanto quotidianamente svolto a tutela della sicurezza urbana e di un più elevato livello della qualità di vita dei nostri concittadini».