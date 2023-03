Interdizione perchè in odore di 'Ndrangheta, nel mirino la Sidem Costruzioni

E' la Sidem Costruzioni Srl con sede in San Martino di Lupari (PD) la ditta intedetta dagli appalti pubblici perché sarebbe vicina alla 'ndrangheta. Il prefetto Raffaele Grassi, nell'annunciare l'emissione del provvedimento di interdizione, in concerto con Guardia di Finanza, Questura e Carabinieri, ha avvertito quanto sia importante non abbassare l'attenzione sulla pericolosità delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale. Grassi ha tenuto a ribadire che aver individuato chi vuole approfittare dei grandi cantieri che stanno partendo o devono partire in città è sì una buona notizia ma allo stesso tempo anche un campanello d'allarme. Che suona in maniera vigorosa.

Riflettori puntati sul cantiere della pediatria

La vicenda si lega alla costruzione del nuovo padiglione di pediatria. Il cantiere per la sua realizzazione è stato affidato il 17 marzo 2022 per un importo globale 46 milioni all'azienda trevigiana RTI Setten Genesio. Dopodiché, una volta partito il cantiere, la stessa Setten Genesio Spa, ha proceduto via via con le opere in subappaltato. E' stata la stessa RTI Setten Genesio che si è rivolta a diverse aziende per la realizzazione di pediatria a chiedere con nota protocollata l’autorizzazione al subappalto nei confronti della ditta SIDEM Costruzioni Srl con sede in San Martino di Lupari, per la realizzazione di lavori oggetto di appalto, per l’importo di € 490.000,00, IVA esclusa. La ditta si occupa di costruzione di edifici residenziali e non. Un'azienda in crescita tanto che nel 2021 ha aumentato il fatturato del 150% e il capitale sociale del 400%.