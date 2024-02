Il sindaco Mortandello: «Il Governo finanzi il progetto del bacino di laminazione»

Qualche problema anche nel comune di Montegrotto in seguito alle piogge di questi giorni, ma in generale il sistema ha retto. Qualche disagio per la circolazione c'è stato a causa di quanto accaduto nel sottopasso di via Marza che si è parzialmente allagato dalla metà mattina di oggi. Si sono formate una serie di vistose crepe sui muri, da cui sta sgorgando acqua a fiumi. Le copiose infiltrazioni hanno portato alla chiusura del passaggio per qualche ora. Dalle prime ore del giorno c'è stato il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile che sono stati molto impegnati nel cercare di arginare l'acqua in diverse zone del comune. Sul posto anche il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello.

Il sindaco spiega qual'è la situazione nel suo comune: «Servono altri bacini di laminazione, il problema del nostro comune non è dato dalla quantità di pioggia ma dal flusso d'acqua che scende da monte. Il progetto per realizzarlo c'è già, è stato finanziato da consorzi e dai comuni ma servono altri 36milioni, speriamo il Governo prenda questa decisione. I lavori che in questi anni abbiamo fatto per mettere in sicurezza il territorio rischiano di essere vanificati se non si realizza quest'opera. Serve una chiara volontà politica affinché si affrontino e si risolvino una volta per tutte queste questioni». Mortandello su questo crede non debbano esserci mediazioni ma risposte pronte: «Se ci sono i soldi per il pronte sullo Stretto, devono esserci anche per la nostra difesa idraulica».