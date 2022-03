Il sindaco Stefan colpito da ictus, sta bene ma rimane ricoverato in ospedale

Il sindaco di Saonara, Walter Stefan, ha avuto un ictus. È fuori pericolo ma resta ricoverato all'ospedale Sant'Antonio di Padova.

Il sindaco Stefan da mercoledì è ricoverato all'ospedale Sant'Antonio di via Facciolati a Padova. Ha avuto un ictus, sta già meglio ma rimane in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

