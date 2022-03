Sindaco di Venezia Brugnaro ricoverato in terapia intensiva a Padova

Il sindaco di Venezia, Luig Brugnaro, è ricoverato in terapia intensiva a Padova. Ha avuto un malore durante una cena con amici e le sue condizioni al momento non sembrano gravi.

Il ricovero

Nella serata di giovedì 24 marzo il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia si trovava a Borgoricco per cenare con alcuni amici. Avevano quasi terminato di mangiare quando Brugnaro si è sentito male. È stato portato subito al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera, dove è arrivato intorno alle 23 in codice rosso. Era cosciente ma provato per il malore, le sue condizioni comunque non sono gravi. I medici dell'Azienda ospedaliera hanno subito proceduto con tutti gli accertamenti necessari per capire cosa abbia scatenato il malore e come eventualmente curare il sindaco Brugnaro. La direzione dell'ospedale ha rilasciato una nota: «Dopo approfondimenti presso le strutture d’urgenza, una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, il dottor Brugnaro è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino presso il reparto di Terapia Intensiva, per motivi prudenziali. Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore».