Sistemazione del verde: lunedì chiusi al traffico tratti di via Roma e via Vivaldi

Montegrotto Terme, un tratto di via Roma al mattino e un tratto di via Vivaldi al pomeriggio saranno chiusi al traffico, anche pedonale, lunedì 15 novembre per importanti lavori di sistemazione del verde.

Lavori

I lavori al verde sono necessari per mettere in sicurezza alcune alberature che hanno provocato dissesto e la deformazione del marciapiede, rendendolo non transitabile o pericolo al passaggio. Attualmente il passaggio sui marciapiedi è difficoltoso - in particolare alle persone con difficoltà di deambulazione - e costringe i pedoni ad utilizzare la carreggiata per camminare. Le operazioni - affidate al Consorzio Forestale Legno locale - sono programmate per lunedì 15 novembre e interesseranno 4 alberi di via Roma nei pressi del civico 42 e un platano di via Vivaldi, di fronte ai civici 6 - 8. In caso di condizioni meteo averse, verrano posticipate al primo giorno utile.

Cantiere

Il cantiere con interdizione della circolazione, anche pedonale, inizierà alle ore 8, nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Plinio e piazza Roma/viale Stazione. Il tratto verrà riaperto non appena terminate le operazioni, verosimilmente in mattinata o nel primo pomeriggio. Subito dopo, nel pomeriggio, i lavori proseguiranno in via Vivaldi con interdizione della circolazione stradale (anche pedonale) nel tratto compreso tra la rotatoria con via Lachina/via Siesalunga e la rotatoria con corso Terme/via Fasolo. In questi tratti la Polizia Locale ha imposto per lunedì 15 novembre il divieto di sosta dalle 8 alle 20 e comunque fino a terme dei lavori.