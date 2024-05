Maltempo, situazione critica nel Padovano: frane, scuole allagate e treni fermi

È critica la situazione legata al maltempo nel Padovano: si segnalano danni nell'intera provincia dopo le violente precipitazioni che nella tarda serata di ieri hanno fatto cadere al suolo cospicui quantitativi d'acqua.

Padova

In città, come documentato nella notte, molte strade hanno subito allagamenti più o meno importanti. Ancora difficoltosa la situazione a Montà, con il sottopasso di via Capitello completamente sott'acqua, e a Brusegana, dove nonostante il nuovo bacino di laminazione l'acqua sta ancora invadendo via dei Colli paralizzando di fatto il traffico. Problemi anche al liceo linguistico Fusinato Marchesi, dove si è allagato il piano terra, così come in altre scuole cittadine.

Provincia di Padova

In provincia a pagare il prezzo più alto è la Bassa Padovana, e tra i comuni più colpiti ci sono Casale di Scodosia, Montagnana e Monselice, con quest'ultimo interessato da una frana nella strada dietro alla Rocca. Problemi anche in zona termale, con l'acqua che ha invaso anche qualche hotel.

Treni fermi

Intorno alle ore 9 è giunta questa comunicazione da Rfi: «La circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Vicenza - Padova/Schio/Treviso a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno provocando il rischio di esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. I treni Alta Velocità vengono instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona via Castelmaggiore e Poggio Rusco, per i regionali, tra Vicenza e Grisignano, attivato un servizio navetta con bus sostitutivi. Possibili ripercussioni sull’asse Milano-Venezia».