Skaters aggrediti, arrestato un giovane

Nella serata di venerdì, intorno alle ore 21.45 circa, le Volanti della Questura di Padova sono intervenute in via Umberto I in seguito a una segnalazione di lite in strada tra giovani.

Skaters

Ma quando la volante è giunta sul posto, questi si erano dati già alla fuga. Da accertamenti esperiti, si constatava che un gruppo di tre skaters erano stati aggrediti da un giovane per motivi ancora da chiarire. Grazie alle descrizioni fornite alla Sala Operativa da parte di alcuni presenti, veniva fermato uno dei principali protagonisti dell’episodio.

Aggressore

L'aggressore è un giovane di 27 anni, in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto ad un eccessivo uso di sostanze alcoliche. Il giovane è stato così portato in Questura. Lo stesso, già gravato da precedenti specifici, è stato denunciato. Sono in corso accertamenti per individuare ulteriori responsabili.