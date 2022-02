Gioco d'azzardo, mancanza di Green pass: notte di controlli e pioggia di multe

Notte di controlli per la polizia locale della Federazione del Camposampierese. Sono stati controllati più di 50 veicoli e identificate una settantina di persone.

I controlli

Tra sabato 12 e domenica 13 febbraio gli agenti hanno predisposto diversi posti di controllo lungo le principali arterie, effettuato servizi di ronda e controlli nei locali pubblici. A Reschigliano il titolare di un bar è stato multato per alle 19 c’erano ancora due clienti nella sala delle slot machines (la normativa dice che il gioco d’azzardo va sospeso tra le 18 e le 20). Per altro uno dei giocatori era senza mascherina. A Campodarsego, invece, due persone sedute al bar sono state sanzionate perché si sono rifiutate di mostrare il Green pass ai vigili, in nome di una non meglio precisata norma di diritto europeo. Un veicolo non si è fermato all’alt ma gli agenti hanno fatto in tempo a prendere il numero di targa e risalire al proprietario dell’auto.