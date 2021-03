Smantellato un altro B&B abusivo in zona stazione

Nella mattinata di ieri 2 marzo, è stato eseguito dalla Polizia Locale un decreto di sequestro preventivo di un appartamento, ubicato nelle immediate adiacenze della Torre Belvedere

Nella mattinata di ieri 2 marzo, è stato eseguito dalla Polizia Locale un decreto di sequestro preventivo di un appartamento, ubicato nelle immediate adiacenze della Torre Belvedere, utilizzato come B&B abusivo e disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di un'attività di indagine che si è protratta per più di un anno. Sette le persone identificate, tutte munite di documenti regolari.

Accertamenti

Al termine degli accertamenti l'esercente e proprietario dei locali, oltre alle consuete violazioni amministrative e penali, ha dovuto sgomberare le stanze che sono state sigillate e poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Preziosissimo, anche in questo caso, è stato il contributo dell'Ufficio Immigrazione che ha consentito una verifica immediata della posizione sul territorio dello Stato degli stranieri presenti.

Precedente

Questa azione fa seguito a quella di mercoledì scorso, 24 febbraio, quando nelle prime ore del mattino, la stessa Polizia Locale, a seguito della segnalazione di un cittadino, si è recata in forze all'interno di un appartamento della Torre Belvedere ove erano state ricavate abusivamente sette stanze per un totale di ventinove posti letto.