Paura in città, Smart va a fuoco e resta distrutta nell'incendio

Una Smart è andata a fuoco nel pomeriggio ed è andata completamente distrutta. Era parcheggiata e nessuno è rimasto ferito.

Erano quasi le due del pomeriggio di giovedì 21 aprile quando alla linea di emergenza dei vigili del fuoco è arrivata una telefonata: una Smart stava andando a fuoco in via Giordano Bruno a Padova. I pompieri sono accorsi sul posto e hanno spento velocemente le fiamme che ormai avvolgevano completamente l'auto. Il veicolo è completamente distrutto. Il motivo della combustione al momento non si conosce, ci stanno lavorando i tecnici della squadra intervenuta. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora perché si è dovuto attendere il completo raffreddamento della carcassa dell'auto per poterla rimuovere dalla strada.