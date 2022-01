Due escursionisti cadono durante il percorso, portati in salvo dal soccorso alpino

Giornata intensa per il soccorso alpino di Padova. Prima un uomo è caduto dalla bici, poi un altro escursionista è scivolato sul sentiero.

Il soccorso

Domenica 30 gennaio alle 12.30 un 49enne di Rovigo ha avuto un brutto incidente. Stava facendo un’escursione in bici con altri amici e stava scendendo lungo la pista Blue Line sui Colli Euganei quando ha perso il controllo del mezzo. È caduto e l’équipe medica dell’elisoccorso sospettava che avesse riportato un trauma toracico. L’uomo è stato assicurato su una barella e i soccorritori lo hanno trasportato per oltre un chilometro, tenendolo saldo con una corda nei tratti più impegnativi. Arrivati a Valsanzibio c’era un’ambulanza ad aspettarli per portare il 49enne all’ospedale di Abano. Subito dopo la squadra ha aiutato un 50enne di Due Carrare che è scivolato sul sentiero della Busa dei Briganti a Cinto Euganeo. Si era ferito alla caviglia. La squadra lo ha trasportato fino all’ambulanza, partita anch’essa in direzione di Abano.