Escursione in pantaloncini corti e maglietta sotto il nubifragio: salvati tre giovani padovani

Si è concluso verso le 21.30 un impegnativo intervento che ha coinvolto dal pomeriggio di domenica il Soccorso alpino di Asiago, chiamato in aiuto di tre ragazzi bloccati tra gli schianti sopra un tratto verticale di bosco.

L'intervento

Alle 17.30 circa è arrivata l'attivazione su richiesta dei carabinieri di Thiene allertati da due ragazzi, R.C., 31 anni di Camposampiero, M.A., 30 anni di Padova, e una ragazza, S.Z., 28 anni di Piazzola sul Brenta. Partiti da Campomulo, gli amici sono saliti al Rifugio Malga Moline e hanno deciso di rientrare da un percorso diverso, tornando indietro dai Castellari. Sul loro cammino hanno trovato numerosi schianti dovuti al passaggio di Vaia, iniziando a superarli finché, spossati e bagnati per la pioggia, si sono fermati sul bordo di un dirupo incapaci di proseguire. Grazie all'invio delle coordinate Gps, è stato individuato il punto in cui si trovavano, a 1.700 metri di quota sul Castellaro Grande. Per riuscire a localizzarli, una squadra ha fatto il giro da sopra tentando di avvicinarsi tra le piante abbattute, un secondo gruppo è arrivato da sotto in una quarantina di minuti vedendoli. Ricongiuntis, i sei soccorritori hanno cominciato il recupero. Due tecnici si sono arrampicati, una volta attrezzate le soste hanno assicurato i tre e, prima la ragazza, uno a uno, sotto il temporale li hanno calati con le corde per 150 metri tra salti di roccia e ghiaioni. Dopo avere cercato di coprirli con indumenti e teli termici - erano in tshirt e pantaloncini corti - scavalcando i tronchi, mentre una squadra precedeva il gruppo cercando di aprire un varco più agibile con la motosega, soccorritori ed escursionisti hanno raggiunto il fuoristrada e da lì il parcheggio a Campomulo.