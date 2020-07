Società d'aste dei tribunali, debiti per milioni di euro: ne chiede il fallimento commercialista padovano

Save srl è una società privata, fondata a Padova in via Cesare Battisti, oggi ha sede a Verona in via Chioda e vinse una gara d’appalto per la gestione dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i tribunali di Padova, Rovigo e Verona circa una decina di anni fa. I tre tribunali si affidano alla Save Srl per mettere all’asta i beni di fallimenti, case, espropri, oggetti confiscati. La Save srl incassa il denaro per conto dei curatori fallimentari o dello stesso tribunale, tiene una percentuale e cede la liquidità a chi ne ha diritto. Come racconta il Corriere del Veneto, a costringerla a portare i libri in tribunale è stato un curatore fallimentare di Padova, Michele Antonucci, che gestisce tra gli altri il fallimento di Interiorplus srl, società di arredamenti. Erano stati messi in vendita beni per 200mila euro, mai incassati.

Buco

Il buco supera i 4 milioni di euro, a lasciarlo la società privata che lavorava per il ministero della Giustizia gestendo aste e vendite per i tribunali di Verona, Padova e Rovigo. Perdite che si presentano già dal 2017, la Corte d’Appello di Venezia che aveva il compito di controllare la società non è intervenuta per arginare la situazione. A chiedere il fallimento, quindi, è stato un curatore padovano che dalla società avrebbe dovuto ricevere 200mila euro. Il ministero della Giustizia già nel maggio del 2019 aveva richiamato la Corte d’Appello a controllare date le continue insolvenze.

Fallimento

La Save srl è stata dichiarata fallita il 13 luglio scorso dal tribunale di Verona. Il buco lasciato da Save srl è ingente: nell’ultimo bilancio 2018 depositato, i debiti sono pari a 3 milioni e 900 mila euro, quelli dell’anno precedente erano 2milioni e 900mila. Sempre nel 2018 i debiti verso i fallimenti di Verona, Padova e Rovigo erano di 1.700.542 euro. I bene informati dicono che il debito lasciato nel 2019 confermi il trend degli anni precedenti.