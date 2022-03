Sodero chiede a Giordani più educazione stradale nel giorno dell'anniversario della morte di suo fratello Adalberto

Sono passati 21 anni da quando la consigliera comunale Vera Sodero ha perso il fratello per un incidente stradale in moto. Lei ha deciso di ricordarlo attraverso la presentazione di una mozione, che chiede al sindaco Giordani di promuovere o rafforzare l’educazione stradale tra i giovani, organizzando progetti formativi nelle scuole e con la collaborazione degli operatori di polizia locale. «Un modo per rendere i nostri ragazzi maggiormente consapevoli dei rischi che potrebbero conseguire da un utilizzo irresponsabile dei mezzi su strada - spiega la consigliera della Lega - .Ringrazio di cuore tutti i colleghi consiglieri comunali che hanno appoggiato questa proposta e che sempre dimostrano sensibilità su questi temi».

Il ricordo

Vera Sodero ha poi dedicato delle parole al fratello Adalberto, scomparso a oli 21 anni. «Non scorderò mai quella telefonata. Mai, neanche nella vita che verrà. Era la notte del 24 marzo 2001, ero andato a letto da quasi un’ora. Dormivo già quando squillò il telefono, erano le due di notte, non era mai successo prima. Era terribile, non volevo sollevare la cornetta. Quello squillo non lasciava scampo. Quello squillo già parlava e faceva male. Il poliziotto del pronto soccorso cercava proprio me. Diceva che Adalberto era grave. Grave? Ma che significa? Sarà grave adesso, tra un po’ sarà meno grave, poi meno ancora. Quando sarò in ospedale lo troverò fuori pericolo. Questo era ciò che pensavo mentre il poliziotto mi parlava al telefono. Non scorderò mai quel tremendo lenzuolo bianco. Non dimenticherò mai il cinguettio di quell’alba del 24 marzo del 2001. Mi meravigliava che durante la notte il mondo fosse andato ugualmente incontro al sole. Trovavo strano che anche quella notte avesse avuto una fine. Il nuovo giorno entrava in camera attraverso le fessure della persiana, delle lame di luce. Ma come? Che c’entrava la luce. La vita? Come faceva ancora ad esserci il mondo? Senza Adal? Queste le parole di papà Guido, il mio papà».