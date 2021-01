Soggiorna in albergo e non paga il conto: il titolare lo denuncia per appropriazione indebita

Un bel soggiorno in albergo, con tutti i comfort. Gratis. O meglio, al quale non è seguito il pagamento del pernottamento. I carabinieri hanno individuato il furbetto e lo hanno denunciato.

La vicenda

Tra i mesi di agosto e settembre un 42enne di Padova, noto alle forze di polizia, ha soggiornato per 4 notti all’hotel Marconi situato nell’omonima via. Peccato che se ne sia andato senza pagare i 429 euro dovuti per il soggiorno. Il titolare dell’albergo, un 81enne, ha sporto denuncia ai carabinieri di Ponte San Nicolò che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato per appropriazione indebita.