«Non ammetto più degrado sul territorio che ho la fortuna di amministrare»

Dopo alcune situazioni di degrado che si sono verificate negli ultimi giorni in paese, il primo cittadino di Solesino, Elby Bentani è corso ai ripari. Il sindaco di Solesino, oggi 27 giugno, ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente che tende a contrastare chiunque non rispetti le regole comunali e provochi degrado. Obiettivo dichiarato del primo cittadino è quello di tutelare la vivibilità urbana e il decoro della comunità di Solesino. L’applicazione del cosiddetto “daspo urbano”, ovvero l’ordine di allontanamento dai luoghi occupati, per quei soggetti che “in forma invasiva o molesta, ed anche insistente o minacciosa, turbano la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, impedendo la libera fruizione di spazi o l’utilizzo di determinate aree”.

Il commento

Il provvedimento ha piena validità ed è stato trasmesso al prefetto di Padova. Copia dell’ordinanza, è stata, inoltre inviata, per quanto di competenza, alla stazione dei carabinieri di Solesino, ai quali, unitamente alla Polizia Locale di Solesino, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l’esercizio dell’azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità. «Ora basta - ha dichiarato il sindaco Elvy Bentani - serve più rispetto da parte di tutti, basta alla maleducazione e alla violenza di chi crede di poter fare i propri comodi non rispettando le regole del vivere civilmente».