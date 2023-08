Per un paio di "canne" si vede sequestrare la pistola regolarmente detenuta

Volevano fumarsi una canna in compagnia, ma uno dei due amici ci ha rimesso la pistola che deteneva regolarmente. Trovato in possesso di marijuana perde i requisiti per detenere una pistola legalmente detenuta. Durante il servizio di perlustrazione operato nella notte tra il 24 e il 25 agosto dai carabinieri del Radiomobile di Este effettuato a Solesino, i militari hanno controllato un'auto con a bordo un 25enne e un 23enne del luogo trovati in possesso rispettivamente di 0,25 grammi e 0,42 grammi di marijuana. I due sono stati segnalati entrambi alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Addio armamento

Il venticinquenne, inoltre, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida sotto influenza di stupefacenti e i carabinieri hanno proceduto, come previsto per legge, al ritiro cautelare della pistola e delle munizioni dallo stesso legalmente detenute. Attività di pattugliamento delle principali arterie della bassa padovana proseguiranno senza sosta per tutto il mese d'agosto e non solo con l'obiettivo di stroncare ogni forma di reato e scongiurare gravi incidenti stradali.