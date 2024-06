Si sente male in chiesa, tredicenne trasportato in ospedale in elicottero

Si sono vissuti momenti di autentico terrore durante la messa domenicale a Solesino. Ieri 16 giugno un adolescente di 13 anni, mentre stava assistendo alla celebrazione, si è sentito male ed è svenuto. Cadendo ha rovesciato il banco dove si trovava cadendo rovinosamente a terra. Uno dei primi a preoccuparsi è stato il sacerdote don Pieropaolo Peron che ha subito interrotto la messa e si è portato a fianco del giovane. Lo studente stava assistendo alla messa in compagnia dei genitori. Si è subito convenuto che era fondamentale chiamare i soccorritori.

L'elisoccorso

Da Padova si è alzato in volo l'elisoccorso che è poi atterrato nel parcheggio del cimitero di Solesino. Il tredicenne è stato stabilizzato ed in un secondo momento trasportato in ospedale. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso, non sarebbe in pericolo di vita. Per ovvi motivi verranno effettuati esami ancora più approfonditi per cercare di individuare la causa del malore improvviso. Alla messa delle 11 era presente anche il sindaco Elvy Bentani che ha raccontato come anche sua figlia recentemente è rimasta vittima di un malore che ha fatto temere il peggio. Ora le sue condizioni sono rassicuranti. Ha augurato al piccolo che si è sentito male in chiesa di riprendersi il prima possibile. Nel frattempo i genitori del tredicenne hanno raggiunto in auto Padova per rimanere vicini al proprio figlio in attesa di notizie confortanti dal personale ospedaliero.