"Spaccata" in tabaccheria a Solesino, il bottino è di 10mila euro

Emergenza sicurezza a Solesino. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio i malviventi hanno preso di mira la tabaccheria di piazza Matteotti gestita da Umberto Gazzola. La spaccata, come riporta Il Mattino di Padova, ha fruttato un bottino di 10mila euro. Dei ladri che subito dopo il colpo si sono dati alla fuga, nessuna traccia. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri del comando provinciale. L'obiettivo è quello di intercettare il prima possibile la "batteria" prima che possano colpire ancora.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione i malviventi hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. Poi hanno sfondato la vetrata della porta d'ingresso della tabaccheria e sono penetrati all'interno. Il colpo è andato a segno attorno all'1. Siamo nel cuore di Solesino. In pochi secondi i ladri hanno trafugato il fondo cassa, gratta & vinci e tutte le sigarette elettroniche sistemate negli scaffali. Ad agire fisicamente sarebbero stati tre malviventi, ma è probabile che un quarto elemento della banda abbia agito da "palo" pronto a favorire in auto la fuga dei complici. E' invece fallito un secondo colpo analogo sempre a Solesino in via Gazzola. Gli inquirenti sono convinti che ad agire sia stata la medesima banda. La spaccata di via Matteotti ha scatenato la bagarre politica. Ora si chiede maggiore sicurezza per evitare che il paese diventi terreno fertile per la criminalità.