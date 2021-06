Solesino: tentato colpo al negozio di ottica

Tentativo di furto la notte scorsa, a dare l'allarme la titolare dell'Otttica Solesino. Utilizzando in tombino di ghisa dei malviventi hanno tentato di sfondare la porta dell'esercizio commerciale. Tentativo che non è andato a buon fine in quanto l'attivarsi del sistema di allarme ha messo in fuga i potenziali saccheggiatori. Sono in corso le indagini dei carabinieri.