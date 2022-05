E sono cento! Gli auguri di tutto il Comune a nonna Ida

Il Sindaco Giovanna Rossi ed il Vice Sindaco Bruno Natale, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale e a nome dell’intera Comunità, hanno portato un augurio speciale alla signora Ida Scanferla per i suoi cent’anni.

Centenaria

«È stato bellissimo andare a fare gli auguri alla signora Ida Scanferla per i suoi 100 anni – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Una splendida signora, circondata da tanti affetti, due delle quattro figlie, le vicine di casa e Caterina con cui vive e con cui gioca tutti i giorni a carte. La casa addobbata a festa, sul terrazzo un grande numero 100 composto da palloncini argentati e tanti altri palloncini colorati facevano capire la gioia e l’allegria che circondavano la festeggiata. Il sorriso della signora Ida, emozionata per il traguardo raggiunto, ci ha accompagnato per tutta la mattinata. Grazie di cuore alla signora Ida, alle due figlie Marina e Tiziana per l’accoglienza e per l’energia positiva che ci hanno regalato».

Onore

«Per noi è un onore andare a trovare i Concittadini e le Concittadine che festeggiano questi importanti compleanni – sottolinea il Vice Sindaco Bruno Natale – perché rappresentano la storia della nostra Città. Incontrare persone con così tanta esperienza e forza come la signora Ida Scanferla trasmette a tutti noi tanta energia. E’ stata una bellissima occasione di festa in cui abbiamo ricordato aneddoti della sua vita raccontati dalle figlie».