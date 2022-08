Tra tende, materassi e sporcizia: il sopralluogo al Pp1

Un sopralluogo nell’area del PP1 per verificare la situazione e programmare un intervento di pulizia e sgombero rifiuti: è quanto ha organizzato Vincenzo Gottardo, reggente della Provincia di Padova alla presenza dell’assessore alla sicurezza Diego Bonavina del Comune di Padova e degli agenti di polizia locale e della polizia di Stato.

Afferma Gottardo: «La Provincia interviene annualmente per mantenere la pulizia e l’ordine dell’area per evitare che si creino luoghi di degrado e abbandono. Nell’area sono stati rinvenuti bivacchi, giacigli, tende, materassi, coperte, reti, indumenti, sporcizia, tutti elementi che indicano stazionamenti soprattutto notturni, da parte di persone fragili e senza fissa dimora che si costruiscono alloggi di fortuna. La vegetazione ha coperto gran parte dell’area e questo rende più facile l’accesso di persone. Abbiamo il dovere di intervenire con urgenza per salvaguardare la sicurezza e il decoro di questa parte della città. Sarà programmato entro il mese di settembre una nuova operazione di sgombero e sistemazione dell’area, con il taglio delle piante, lo sfalcio dell’erba, il ripristino e la riparazione della recinzione per mettere in sicurezza la zona. Sono fiducioso che la vicenda del PP1 stia andando verso la soluzione finale. È giunto proprio in questi giorni da parte di Stonehill un ulteriore versamento nelle casse della Provincia di Padova di 400mila euro. Con questo importo siamo giunti al pagamento di 2 milioni su 6 milioni e 100mila euro previsti per l’acquisto dell’area. Stonehill è in linea con i pagamenti quindi siamo fiduciosi che la tabella di marcia venga rispettata fino all’acquisizione totale con i tempi prefissati. Le prossime tranche sono programmate per settembre, marzo e l’ultima a settembre 2023, quindi siamo sulla buona strada». Soddisfatto anche l’assessore Bonavina del Comune di Padova che ha ritenuto il sopralluogo un’operazione utile e necessaria: «Abbiamo fatto bene ad intervenire, perché la situazione all’interno dell’area non è delle più rosee, spero quindi che ci possa essere un intervento di pulizia che credo sia importante e auspico che vada in porto l’operazione, che effettivamente sta proseguendo, perché questa zona deve essere assolutamente riqualificata. il progetto sarà completato, in un comparto così strategico a livello logistico, che va dalla stazione fino al centro storico, avremo una visione completamente diversa della città».