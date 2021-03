Domenica 14 marzo sospensione fornitura idrica a Piove di Sacco

Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori programmati sulla rete idrica, domenica 14 marzo, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:30 e le ore 13:30 circa, non sarà garantita la regolare fornitura d’acqua in alcune strade di Piove di Sacco.

Le vie

Le vie interessate saranno: IV Novembre, I° Maggio, Ragazzi del ’99, Michiel, N. Paganini, P. Mascagni, G. Taliercio, Costa, Saint Cloud. L’intervento interesserà circa 400 utenze. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da ieri, mercoledì 10 marzo, è stata attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida. In caso di maltempo l’intervento sarà posticipato a domenica 21 marzo con gli stessi orari.