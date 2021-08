Covid, sospensione cautelativa di un lotto di vaccini Pfizer nel Padovano: le motivazioni

Anche il Padovano è stato interessato dall'accantonamento e sospensione di utilizzo cautelativi del vaccino Comirnaty Pfizer BioNTech lotto FG4493": a darne notizia è l'Ulss 6 Euganea.

Sospensione

Stando a quanto riportato sempre dall'azienda sanitaria locale la sospensione "ha riguardato nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto anche i centri vaccinali della Ulss 6 Euganea ad eccezione del polo fieristico, dove era in uso un altro lotto. Circa 200 persone (metà prime, metà seconde dosi) sono state invitate a presentarsi da giovedì 26 agosto ad accesso libero per procedere a vaccinazione con altro lotto Pfizer. Il problema è già completamente rientrato perché sono stati distribuiti altri lotti Pfizer". Sempre nella giornata di mercoledì era arrivata comunicazione dalla Regione del Veneto in cui si specificava che, a causa di un decesso verificatosi nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima dopo la somministrazione di vaccino a mRNA anti Covid-19, i Carabinieri dei Nas avevano sequestrato una fiala per accertamenti e suggerito di accantonare eventuali scorte del lotto in questione, in attesa di ulteriori verifiche in merito alle cause del decesso".