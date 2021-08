Non solo sanitari: l'Ulss 6 Euganea comunica anche la sospensione dei primi due medici no-Vax

Il Sisp - Servizio di igiene e sanità pubblica ha inoltrato all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli atti di accertamento relativi a un medico di medicina generale e di un medico di continuità assistenziale, entrambi non vaccinati

E non saranno certo gli ultimi: dopo le tre comunicate nella mattinata di martedì 10 agosto e che riguardano infermieri e Oss (che vanno ad aggiungersi ai sei già sanzionati la scorsa settimana), l'Ulss 6 Euganea ha annunciato anche la sospensione dei primi medici no-Vax padovani.

Sospensioni

Il Sisp - Servizio di igiene e sanità pubblica ha infatti inoltrato all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli atti di accertamento relativi a un medico di medicina generale e di un medico di continuità assistenziale, entrambi non vaccinati. Per quanto riguarda il medico di base, gli assistiti - che verranno avvisati da un cartello affisso fuori dall'ambulatorio - da mercoledì 11 potranno procedere al cambio medico rivolgendosi al competente Distretto socio-sanitario Terme Colli (piazza de' Claricini 1 a Selvazzano Dentro) dato che gli altri medici di medicina generale dello stesso ambito territoriale hanno capienza. Per quanto concerne il medico di continuità assistenziale, invece, l'attività verrà svolta dai colleghi.