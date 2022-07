Sostituita la rete fognaria con condotte più performanti

Si sono conclusi il 27 giugno scorso i lavori di rifacimento della rete fognaria nera in via Generale Dalla Chiesa nel Comune di Vigodarzere (PD). «Un tratto fortemente ammalorato e soggetto a frequenti interventi di manutenzione – spiega il Presidente di Etra Flavio Frasson –. L’investimento è di 140 mila euro, finanziati con fondi di Etra Spa previsti nel Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Brenta».

Lavori

I lavori hanno compreso la rimozione della condotta esistente e la posa di una tubazione in PVC DN 200 mm, per un estensione di circa 230 metri; la stessa costituirà l’asse principale di raccolta e smaltimento delle acque reflue delle utenze della via. Si è anche provveduto al ricollegamento degli allacciamenti alle proprietà private con l’esecuzione di condotte secondarie in PVC DN 160 mm e rispettivo pozzetto d’utenza di interfaccia.

Servizio

Lungo la via oggetto d’intervento, nei tratti interessati dalle lavorazioni, si è provveduto al rifacimento del tappeto stradale per tutta la larghezza della corsia interessata dalle operazioni di scavo. «Grazie alla fattiva collaborazione con Etra – aggiunge il sindaco di Vigodarzere, Adolfo Zordan – abbiamo migliorato la rete di scarico a diverse famiglie e nel contempo anche la sicurezza della strada. Pur essendo un’area esclusa dall’intervento alla rete fognaria, investendo 8.600 euro abbiamo fatto completare l’asfaltatura dell’intera via Gen. Dalla Chiesa comprendendo anche il parcheggio. Capiamo il disagio subito nei giorni in cui era presente il cantiere, ma un piccolo sacrificio ha comportato un grande vantaggio e un servizio più efficiente».