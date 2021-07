Addio a "Nadae", il macellaio che amava i cavalli

Ha chiuso la sua bottega sotto il Salone per l'ultima volta. Si e spento a 89 anni il titolare della macelleria equina aperta dal 1951 al civico 4, Natale Canton.

La storia

Conosciuto da tutti come Nadae e Papa del Sotto Salone, mediatore da sempre tra i bottegai e le tante amministrazioni che ha visto passare in 70 anni di lavoro. Un uomo che metteva pace tra tutti e poi stappava una bottiglia per sigillarla. Aveva cominciato a lavorare già ad 8 anni, come accadeva una volta a chi era nato tra le due guerre, prima di aprire la sua attività dove vendeva esclusivamente carne equina. La sua esclusività poi era questa: pur vendendola non l'ha mai mangiata perché amava i cavalli e negli anni Novanta arrivò ad aprire la sua scuderia orivata che chiamò “Natalino96”. E' stato per decenni un istituzione e il punto di riferimento dei bottegai del Sotto Salone, grande devoto del Santo e tifosissimo biancoscudato. Il centro storico era la sua patria, tanto da averci lavorato e vissuto da sempre (viveva prima in via Rialto e ultimamente, un po' controvoglia, in Prato della Valle). Lascia la moglie Inès Varzanega e i due figli Stefano e Leopoldo.