Panico sotto il Salone, commercianti cacciano mendicante e lui reagisce con un pugno

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, sotto il Salone tra le piazze. Un mendicante avrebbe reagito male alle proteste da parte di alcuni commercianti, che lo avrebbero mandato via perchè avrebbe infastidito alcune clienti. L’uomo, un giovane di origine nigeriana, avrebbe chiesto l’elemosina a due donne che stavano consumando in uno dei locali Sotto il Salone. Al loro rifiuto, l'uomo avrebbe insistito, scatenando però la reazione prima delle donne e poi dei commercianti. Hanno provato ad allontanarlo, ma uno di loro sarebbe stato colpito da un pugno. Nel frattempo è arrivata la polizia, che con i suoi agenti ha atterrato e immobilizzato l'uomo. Dopo poco tempo però è stato rilasciato, ma sarebbe tornato per minacciare i commercianti del mercato. È stato quindi nuovamente fermato dalla sicurezza privata prima di entrare nell’area del mercato, iniziando però a usare toni e parole pesanti nei confronti delle persone presenti. A quel punto sono tornati in azione gli agenti, che hanno portato in Questura il ragazzo.