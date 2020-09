Spaccata notturna in pieno centro a Padova: vetrina infranta e registratore di cassa rubato

Spaccata notturna in pieno centro a Padova: colpito il "Forbici Pizza Crunch" all'incrocio tra via San Francesco e piazza Antenore.

I fatti

È successo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre: un malvivente ha infranto la vetrina dell'esercizio commerciale asportando il registratore di cassa, poi trovato vuoto in un vicino giardino. Sul luogo si è subito recato il personale della polizia scientifica per i rilievi del caso e per acquisire le immagini provenienti dal circuito di videosorveglianza del locale, che hanno ripreso l'uomo. In corso le indagini da parte della squadra mobile, che sta stringendo il cerchio sul responsabile.