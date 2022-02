Sfondano la vetrina con l'auto e rubano mountainbike per 40 mila euro

Hanno sfondato la vetrata usando un’auto rubata come ariete. Una volta dentro hanno portato via delle costosissime mountainbike.

Il furto

Notte fonda. Poco prima delle 4 del mattino di venerdì 25 febbraio un altro negozio di biciclette è stato preso di mira dai ladri. È il “Brain Cycles” di via Galilei a Cittadella. I ladri hanno usato un’auto rubata due giorni prima a Teolo Treponti per sfondare la vetrina e introdursi nel negozio. In fretta e furia hanno preso sei mountainbike per un valore commerciale di 40 mila euro e le hanno caricate su un furgone Fiat Ducato rubato poche ore prima a Cittadella. I carabinieri della sezione radiomobile hanno trovato il furgone più tardi, vuoto. Le indagini sono in corso per cercare di ricostruire i movimenti dei ladri e quindi identificarli.