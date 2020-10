Spaccata al Ginza del centro Giotto: rubati palmari e 1.500 euro di fondo cassa

La vetrata in frantumi, la cassa svuotata. Il ristorante “Ginza” del centro Giotto ha subito una spaccata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nella mattina di martedì 20 ottobre la polizia ha registrato un furto al ristorante giapponese di via Venezia. Il titolare è stato avvertito dal direttore del centro commerciale intorno alle 9: i ladri hanno portato via dei palmari neri che venivano utilizzati per le ordinazioni ed è sparito anche il denaro della cassa, circa 1.500 euro.