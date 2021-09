Spaccata notturna in provincia: ladri entrano nel centro commerciale e rubano orologi e gioielli

I ladri hanno forzato la porta d'ingresso esterna per entrare nel centro commerciale e hanno poi divelto la saracinesca di "Sottovia Gioielli", negozio all'interno del complesso, rubando vari gioielli e orologi

Nel cuore della notte: spaccata al centro commerciale "Lando" di viale dell'Industria a Conselve, dove ignoti hanno rubato nella gioielleria interna.

I fatti

È successo nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre: i ladri hanno forzato la porta d'ingresso esterna per entrare nel centro commerciale e hanno poi divelto la saracinesca di "Sottovia Gioielli", negozio all'interno del complesso, rubando vari gioielli e orologi per un danno ancora in corso di quantificazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione di Conselve e del Norm della compagnia di Abano Terme.