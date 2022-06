Spaccata notturna in profumeria, bottino ingente

Spaccata notturna alla profumeria Kuadrifoglio di via Margarise ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche.

I fatti

I ladri sono entrati in azione a cavallo tra il 14 e il 15 giugno attorno a mezzanotte. Un gruppo di almeno sette malviventi ha mandato in frantumi la vetrata del negozio con delle mazze, poi ha fatto razzia di profumi e creme. Il bottino, ancora in via di quantificazione, ammonta a qualche migliaio di euro. Non è dato sapere con quali mezzi i banditi siano fuggiti. Sul posto in pochi minuti sono accorsi i carabinieri per il sopralluogo di rito. Le ricerche dei predoni cominciate già nel cuore della notte non hanno dato gli esiti sperati. Il frastuono in via Margarise ha attirato in strada decine di famiglie. Spetterà ora ai carabinieri della stazione di Camposampiero ricostruire la vicenda e possibilmente assicurare alla giustizia i malviventi. Anche il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella si è recato in via Margarise per accertarsi degli eventi delittuosi.